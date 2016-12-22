Продолжая многолетнюю традицию, Дневной центр обслуживания лиц с нарушениями душевного характера Даугавпилсской социальной службы вновь радует горожан прекрасной благотворительной Рождественской выставкой-ярмаркой, которая в этом году разместится в Доме Единства, в вестибюле бывшего книжного магазина «Глобус».

Будут представлены работы клиентов и сотрудников Дневного центра: различные виды рукоделий, сувениры, оригинальные открытки, текстильные работы, вязаные изделия, работы из бисера и многое другое. Эти красивые, милые и полезные вещи станут замечательным подарком для ваших друзей и родственников.



Мы ждем вас в Доме Единства, в вестибюле бывшего книжного магазина «Глобус» (вход в читальный зал Центральной Латгальской библиотеки):



с 19 по 28 декабря 2016 года:

По рабочим дням - с 10.00 до 18.00

По выходным дням - с 10.00 до 16.00

28 декабря - с 10.00 до 14.00