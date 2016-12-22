Центральное статистическое управление (ЦСУ) начинает опрос "Качество жизни в городах". Его цель - это узнать оценку жителей городов о качестве жизни. В опросе примут участие жители Даугавпилса, Елгавы, Екабпилса, Юрмалы, Лиепаи, Резекне, Валмиеры и Вентспилса.

Для опроса отобраны 6230 из 146 447 адресов в городах, за исключением Риги. В опросе просят принимать участие только тех горожан, которые получили официальное письмо ЦСУ.

Жителей будут спрашивать об удовлетворенности качеством общественных услуг, занятости, ежедневных передвижениях и жизненных обстоятельствах в городе в целом. Длительность опроса не превысит 15 минут.

До 30 декабря респондентов просят заполнить анкету в электронном виде в разделе ЦСУ https://e.csb.gov.lv. Если этого не будет сделано, то с 10 января по 28 февраля 2017 года интервьюеры ЦСУ опросят респондента лично или по телефону.



Результаты опроса будут опубликованы на домашней странице ЦСУ.