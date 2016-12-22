Во время встречи пенсионеров и жителей Межциемса с представителями самоуправления прозвучала просьба организовать рейсы автобусов номер 4 и 5 таким образом, чтобы они курсировали через магазин DEPO, т.к. ближайшая остановка находится в 500 метрах от магазина.

Транспортная комиссия решила ввести изменения с 1 января 2017 года. У жителей Межциемса теперь будет возможность без пересадок добраться до популярного магазина (автобус №4 будет отъезжать от автостанции в 8:20; 9:50; 16:50; 17:50, а в обратном направлении автобус №5 будет отъезжать от автостанции в 10:20; 11;20; 18:20; 19:50).



Изменения в порядке эксперимента будут введены изначально на 3 месяца. Если окажется, что рейсы востребованы, то и после 31 марта изменения будут сохранены.