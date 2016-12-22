Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления „Социальная служба” сообщает, что с 22 декабря 2016 года до 28 января 2017 года будут выдаваться новогодние подарки:

лежачим персонам с инвалидностью - сладости и набор консервов. Выдаваться будут в секторе социальных услуг для лиц с инвалидностью и пожилых людей Отдела социальных услуг (Виенибас, 8, 5-й каб);

лицам, которые получают услугу надомного обслуживания - сладости и набор консервов Выдаваться будут в Бюро обслуживания на дому Отдела социальных услуг (ул. К. Валдемара, 13, 1-й этаж);

детям до 14 лет (включительно) из семей, которым в установленном нормативными актами порядке назначен статус малоимущей семьи (лица) - комплект сладостей. Выдаваться будут в секторе организации социальной работы и социальных услуг для совершеннолетних персон Отдела социальных услуг (улица Виенибас, 8, 13-й каб);

детям с инвалидностью и детей, которым сиротским судом назначен уход вне семьи - комплект сладостей. Выдаваться будут в секторе организации социальной работы и социальных услуг для семей с детьми Отдела социальных услуг (ул. К. Валдемара, 13, 1-й этаж).

В случае, если клиент не может самостоятельно получить подарочный набор, получателю необходимо предъявить следующие документы: нотариально заверенную доверенность, которая подтверждает право получателя получить подарок вместо клиента и документ, подтверждающий личность. В случае, если клиента нет в списке, подарок можно получить в Социальной службе по направлению, выданному социальным работником.