Очевидно, уже в следующем году станет известно название фирмы, которая возьмется в Даугавпилсе за работу неблагодарную, но полезную - установка и обслуживание уличных туалетов и раздевалок в городе. Самоуправление, правда, опаздывает уже второй год подряд. Конкурс надо было проводить месяцем ранее.

В настоящее время Даугавпилсским самоуправлением объявлен конкурс на поставку биотуалетов, душевых кабинок и уличных умывальников. До конца декабря претенденты могут подать заявки, а конкурсная комиссия, по всей видимости, соберется на заседание, чтобы утвердить итоги конкурса, в следующем году.



Непонятно, правда, что в этом случае будет происходить с договором и условиями конкурса - ведь самоуправление ищет предприятие, которое обеспечит установку и обслуживание общественных отхожих мест на период с 1 января по 31 декабря 2017 года. Но, пока будет заседать комиссия, пока будет заключен договор - может пройти до месяца времени. А это - почти 9% от всего срока действия договора. В прошлом году договор самоуправление подписало только 20 января. Судя по срокам, в этом году будет так же.



Итак, общественные туалеты в следующем году самоуправление планирует поставить на пляжах Большого Стропского озера и озера Стропака (и на других общественных пляжах города), где они будут меняться два раза в неделю, а также в центре города - на рыночной площад, около магазина Flamingo на ул. 18.Новембра, в сквере А.Пумпура, в Центральном парке, на площади Единства, на стропской лыжной трассе, в других людных и общественных местах; сразу 10 туалетов появится в Крепости.



Всего три туалета в городе будут оборудованы для обслуживания людей с ограниченными возможностями - на Большом стропском озере, в Центральном парке и на площади Единства. Почему туалет для инвалидов на пляже будет работать только в течение летнего сезона - с 1 мая по 30 сентября - понятно, а вот почему такой же период работы установлены для туалета в парке и на площади - неясно. Или зимой инвалидам, по мнению авторов проекта конкурса, на площади делать нечего?

Пляжи на Большом Стропском озере, озере Стропака, Шуню и Ругельском водохранилище будут оборудованы кабинами для переодевания, которые будут работать на время пляжного сезона - с 1 мая по 30 сентября.



Еще 500 общественных биотуалетов и 50 уличных умывальников конкурсом предусмотрены «на всякий случай» - на случай массовых мероприятий, в этом случае победитель конкурса обязан будет предоставить их по первому требованию самоуправления.



В прошлом году в конкурсе на поставку туалетов и кабинок для переодевания участвовали две фирмы - Toi Toi Latvija и Jakubini. Первая предложила цену в 13 211 евро, вторая, которая и стала победителем, 8 938 евро без НДС, она и стала победителем. Учитывая, что самоуправление выставило ряд требований к участникам конкурса, в том числе, необходим опыт работы в оказании данного рода услуг в предыдущие годы, скорее всего, количество претендентов, которые будут участвовать в конкурсе в этом году сильно не увеличится.



Биотуалеты, вообще, в городе прижились и пользуются стабильной популярностью - поскольку до их появления с отхожими местами в общественных местах Даугавпилса была настоящая катастрофа - город периодически упоминался заезжими гостями как место, где сложно решить данную проблему. Теперь же, после монтажа туалетов, стало проще и гостям, и жителям города. Единственные пожелания к будущему победителю - менять туалеты в людных местах почаще, равно как оперативно менять сломанные кабинки, которые время от времени выводятся из строя хулиганами.