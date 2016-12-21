Активнее всего туристы в этом году ( в период с 1 мая по 30 сентября) посещали Даугавпилсский Арт-центр Марка Ротко и Даугавпилсскую крепость, сообщает специалист Агентства по развитию туризма и информации Даугавпилса Каролина Деделе.

Согласно статистическим данным, Центр Марка Ротко посетили 57 919 гостей или 25% от общего числа туристов. В свою очередь Крепость и Центр информации посетили 32 923 посетителя 14%. Латгальский зоопарк в этом году принял 26 060 человек или 11%.



Четвертое место по посещаемости в нашем городе занимает крепостной люнет (16 328 туристов), а пятое - Даугавпилсский краеведческий и художественный музей (9 272 человека).



Среди общего числа туристов 84% посетителей - это местные путешественники, и только 16% - иностранцы. Гости, посетившие наш город, приезжали из Литвы, Германии, Великобритании, России, Польши, Белоруссии, США.