В связи с распутицей многие грунтовые дороги местного значения набрали влаги и потеряли свою несущую способность. Чтобы предотвратить их разрушение ГАО Latvijs valsts ceļi вводит на них запрет на движение транспортных средств с полной массой свыше 10 тонн. Он будет действовать до тех пор, пока не наступят морозы.

Как сообщили BaltNews.lv в пресс-службе ГАО Latvijas valsts ceļi, перечень дорог, где вводятся ограничения, ежедневно обновляется. С ним можно ознакомиться на интернет-странице ведомства lvceli.lv/informacija-un-dati/#masas-ierobezojumi.



Из-за погодных условий нет возможности производить текущие ремонтные работы. Из-за повышенной влажности дорожное полотно приходит в негодность, на нем образуются ямы К тому же, из-за недостаточного финансирования, начиная с 1991 года, на многих грунтовых дорогах щебеночное покрытие не восстанавливалось многие годы и даже десятилетия.



Из 20 081 км государственных дорог на большей части — 11075 км отсутствует асфальтовое покрытие. И из-за погодных условия движение на них затруднено.