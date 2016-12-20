Прейльская полиция просит помощи у жителей ближайших районов. 5 ноября пропал без вести Интар Павел Звирбулис 1985 г.р. Последнее место нахождения - г. Рига.



Приметы: рост примерно 175 см., худощавого телосложения, короткие темные волосы.



Если Вы обладаете информацией о его местонахождении или другими сведениями просят сообщать в полицию по телефонам: 65302815, 65403302, 110 или обращаться в ближайший полицейский участок.