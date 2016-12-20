В Латвии начал восстанавливаться еще один малый аэропорт. На днях самоуправление Елгавы сообщило о намерении заняться развитием аэропорта с привлечением инвесторов из Китая. Еще один аэропорт, таким образом, стремительно обгоняет Даугавпилс на пути к открытию воздушного сообщения.

На встрече с представителями местного бизнеса руководство Елгавского самоуправления сообщило о том, что в следующем году при поддержке инвесторов из Китая планируется начать развитие территории Елгавского аэропорта. Об этом рассказал председатель правления Елгавской ассоциации производителей и торговцев Имант Канашка.



Мэр Елгавы Андрис Равиньш и руководитель отдела развития и городского планирования Гунита Осите рассказали предпринимателям, что следующий год в Елгаве будет ознаменован новыми крупными проектами, для реализации которых требуются также частные инвестиции и поддержка.



Чуть раньше, в начале декабря, председатель Лиепайской думы Улдис Сескс заявил, что уже в следующем году можно ожидать начала регулярного авиасообщения в аэропорту города. Ставка делается на прием и обслуживание самолетов на 70-100 пассажирских мест. Интересно, что в начале декабря самолет Bombardier CS300 совершил пробный полет из Риги в Лиепаю - перелет занял примерно 20 минут, правда, самолет в аэропорту не приземлялся.



"Регулярные рейсы в Лиепаю могли бы начаться в летний сезон, а до того нужно провести тестовые полеты на самолетах меньшего размера, чем "Bombardier CS300"", - считает У.Сескс. Напомним, с 2006 по 2008 год компания air Baltic обеспечивала из Лиепайского аэропорта регулярные рейсы в Копенгаген, Гамбург, Ригу и даже в Москву. Самый дешевый билет в Гамбург и Копенгаген стоил 7 латов (около 10 евро).



Еще ранее, о готовности обслуживать регулярные рейсы заявляли в аэропорту Тукумса. Географическое положение - рядом с Юрмалой и недалеко от Риги - делает аэропорт привлекательным для туризма. К тому же, все необходимые разрешения и лицензии аэропорт уже получил.



И только проект Даугавпилсского аэропорта, такое чувство, застыл без движения на многие годы. Практически, десять лет назад самоуправление выкупило землю под аэропортом и учредило соответствующую организацию. Однако, с тех пор ничего не менялось - только лишь руководители несуществующего аэропорта и счета, которые исправно оплачивало самоуправление из средств горожан. Переговоры с потенциальными инвесторами, которые, как сообщали СМИ, могли сдвинуть проект аэропорта с "мертвой точки" были провалены в самоуправлении города. И только в последний год в СМИ появлялись разрозненные заявления о том, что началась подготовка документации для будущих работ в аэропорту. Понятно, что ни одного из упомянутых выше конкурентов Даугавпилсу уже не догнать.



И это - несмотря на заявления экспертов о том, что именно аэропорт Даугавпилса имеет наиболее мощный потенциал развития - рядом Белоруссия, Россия, Литва. Когда-нибудь, возможно, потенциал будет реализован.