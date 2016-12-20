16 декабря воспитанницы Даугавпилсской ДЮСШ приняли участие в международных соревнованиях по художественной гимнастике в Вильнюсе,Литве (Vilnius Christmas cup) .

В общем на соревнованиях учавствовали 150 гимнасток. Команды из Литвы, Израиля, Белоруссии, Польши и Эстонии. Латвию представлали Доминика Кустова 2007г.рож. ,которая выйграла почетное 3 место, Телма Ханзена 2007 г.рож. завоевала 5 место и Яна Куранова 2006 г.рож. в у пражнениях с двумя предметами (со скакалкой и обручем) заняла 4 место. Так же, Яна получила специальный приз от главного судейского коммитета.

Большую благодарность хотим выразить Даугавпилсской ДЮСШ, за финансовую поддержку.

Заключительный старт этого сезона,как и весь год в общем, проведен достойно, с хорошими результатами и перспективами на будущее. Спасибо тренерам - Анастасии Самсоновой, Ингуне Тураковой, Айвару Плате за вложенный труд в наших детей,а так же родителям за сотруднечество.