Как уже сообщалось ранее, Министерство здравоохранения планирует разделить больницы на четыре уровня.

Больницы первого уровня будут обеспечивать плановый прием пациентов и лечение хронических больных. Пациентов сюда смогут направить семейные врачи и специалисты. Для обеспечения круглосуточной медицинской помощи в этих больницах будут доступны некоторые обследования, анализы и пункты неотложной помощи.

Больницы второго уровня будут обеспечивать круглосуточную неотложную помощь, диагностику и лечение плановых и острых пациентов, стабилизацию состояния, чтобы можно было перевезти больного в больницу более высокого уровня. В больнице второго уровня будут доступны услуги пяти специалистов (хирург, анестезиолог-реаниматолог, гинеколог, педиатр, интернист). В такую больницу пациенты должны будут доставляться в течение часа.



В больницах третьего уровня будут работать медики восьми специальностей, если же в больнице принимается более 1000 родов в год, то в ней обязательно должен работать и неонатолог. Здесь будут обеспечиваться все услуги двух первых уровней, а также лечение больных с инсультом. В больнице будут выполняться разного рода обследования, а больные сюда должны будут доставляться из любого места за полтора часа.

На третьем уровне будут больницы, специализирующиеся на онкологии или кардиологии, с 9-10 круглосуточно работающими специалистами. Пациенты должны будут доставляться в такую больницу за два часа.



Больницы четвертого уровня будут обеспечивать круглосуточно неотложные, вторичные и третьестепенные медицинские услуги. В таких больницах будут работать круглосуточно медики 10 специальностей. Пациенты сюда будут доставляться за три часа.

Больницы четвертого уровня также могут быть специализированными. В них будут обучаться студенты-медики и проводиться исследовательская работа.

Национальная служба здравоохранения будет заключать с больницами договоры об оказании стационарных услуг, устанавливая минимальное число обязательных профилей в соответствии с уровнем больницы.

К высшему уровню будут отнесены три университетские больницы, а с учетом специализации — Больница травматологии и ортопедии, Рижский родильный дом и Национальный реабилитационный центр "Вайвари".

К третьему уровню со специализацией отнесены Лиепайская, Даугавпилсская и Северокурземская региональные больницы, к простым больницам третьего уровня — Елгавская городская, Видземская, Екабпилсская региональная и Резекненская больницы. Все они ранее считались региональными многопрофильными больницами.

Доступность больниц четвертого уровня за 3 часа обеспечена почти на всей территории Латвии, кроме восточной Латгале, а доступность больниц третьего уровня за полтора часа — на всей территории, кроме части территорий Алуксненского, Вилякского и Мерсрагского краев. В Месрагсе это частично компенсировано наличием Талсинского филиала Северокурземской больницы, а доступность услуг в Виляке и Алуксне планируется решать на национальном уровне.

Параллельно планируется укреплять также сеть первичного здравоохранения, то есть семейных врачей.