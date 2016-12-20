Даугавпилсская дума выпустила календарь на 2017 год, посвящённый Даугавпилсской крепости. 16 декабря в Центре культуры и информации крепости состоялась презентация календаря. Первыми его получили авторы фотографий.

Авторы большинства снимок – участники фотостудии «Эзерземе», но одна из фотографий сделана 1-ым заместителем председателя Даугавпилсской думы Янисом Дукшинским.

Даугавпилсская крепость является визитной карточкой города, притягивающей туристов. Во время мероприятия шёл разговор о связанных с Даугавпилсской крепостью планах на будущее, включая запланированное издание фотоальбома.

Изданный в этом году календарь можно приобрести в расположенном в Доме Единства Центре информации туризма и Центре культуры и информации Даугавпилсской крепости.