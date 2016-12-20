До наступления долгожданных и самых любимых праздников - Рождества и Нового года остались считанные дни. Накануне торжеств Даугавпилс одевается в яркие наряды. Городские улицы осветили разноцветные иллюминации. Особенно красив вечерний Даугавпилс.

В этом году специалисты самоуправления постарались привнести в праздничное оформление города новые краски и элементы. На освободившемся от пустующих торговых рядов перекрёстке улиц 18 Новембра и Валкас установили большую пушистую ёлку, возле которой общественные организации могут проводить праздничные мероприятия. Внимание горожан и гостей Даугавпилса привлекает убранство трамвайного вагончика предприятия «Daugavpils satiksme». По улицам курсирует праздничный трамвай. В январе Молодёжная дума будет проводить в нём музыкально-поэтические мероприятия. Во время поездки пассажиры будут слушать стихи и песни на разных языках в исполнении молодых авторов. Следите за дополнительной информацией. В сквер А.Пумпура на яркие огни слетелись бабочки. Мерцающими струями наполнились фонтаны около Даугавпилсского университета и в парке Дубровина. Нынешние праздники проходят под знаком добра и сердечности, поэтому сердечки стали объединяющим символом декора. Обновлён интерьер Дома гномиков. Он пополнился дополнительными аксессуарами, поэтому места для творческих мастерских практически не осталось.

Вход в мастерские со стороны ул.Гимназияс. Первыми новые просторные помещения обживал детско-юношеский центр «Яуниба». В минувшие выходные тут работали восемь различных кружков.

Занятие по душе и способностям нашли для себя и дети, и взрослые. Из подручных материалов – бумаги, тесёмок, бусинок и разноцветных полосок можно изготовить ёлочные украшения, подарочные открытки и симпатичных снеговиков.

Организованные городскими общественными организациями и национально-культурными обществами творческие мастерские работают ежедневно до конца декабря, а также 7 и 8 января. Вечерами по площади Виенибас прогуливаются сказочные персонажи. Встретиться с ними, пообщаться и сфотографироваться можно по рабочим дням с 17:00 до 18:00. Посетителей праздничных мероприятий ждёт ещё немало сюрпризов. 24 декабря в 18:30 во дворе храма Св. Петра в веригах по ул.Ригас состоится открытие рождественского вертепа. Главные торжества пройдут на центральной площади города 31 декабря. В 12:00 стартует традиционный Новогодний забег, в 23:30 начнётся концерт, затем все вместе мы встретим Новый год и насладимся праздничным салютом, после чего продолжится концерт и завершится праздник ночной дискотекой. Подробная программа всех мероприятий размещена на сайте городской Думы. Там же можно будет ознакомиться с изменениями в расписании движения общественного транспорта.