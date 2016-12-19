В вашей ближайшей местности есть хотя бы один продовольственный магазин. Но если в вашей близи есть несколько продовольственных магазинов, то найдите время для того, чтоб сравнить цены на продукты, которые вы покупаете регулярно.





Еще один способ, как без лишних усилий сэкономить деньги на продовольствие, это покупать товар только по акциям. Такой товар можно искать в магазине или ознакомиться с ним в буклетах, а также в специально выпущенных газетах и сразу составлять список с необходимыми продуктами. Планируйте свое питание, опираясь на предварительно сделанный список, а не наоборот, потому что это значительно повысит расходы на продовольствие. Если хотите сэкономить еще больше, то не покупайте продукты питания, если на них нет скидки, не смотря на то, что они вам необходимы. Дорогие продукты, которые регулярно употребляете, старайтесь покупать как можно реже или научитесь обходится без них. Так вы сможете сэкономить кучу денег. Покупая товар со скидками, вы сможете сэкономить значительную сумму денег и обойтись без кредитов, например, без смс кредита (



Если вам нравятся овощи, то тогда маленький огородик может вам стать большой опорой для экономии денег. Если климат, в котором вы живете, вам позволяет, то выращивайте те овощи, которые употребляете больше всего. Точно также имеет смысл выращивать те овощи, которые вы употребляете меньше, но которые в магазине стоят очень дорого. То же самое относится к зелени и к приправам. Если по каким – то причинам не можете выращивать свои любимые овощи, то найдите сельское хозяйство или земледельца, у которого сможете приобрести необходимые овощи по цене, которая будет на много ниже чем в магазине. Такие овощи будут не только дешевле, но и на много экологичней и вкусней.



Товары, которые вы покупаете регулярно и у которых большой срок годности, лучше всего покупать оптом, потому что оптом они всегда будут выгоднее. Конечно, нам кажется, что покупать сразу всю упаковку дороже, но это не так, потому что цена за единицу в большой упаковке всегда будет ниже, чем цена за единицу в маленькой упаковке. Цены на товар, который вы покупаете оптом, еще ниже будут на складе.



Всем понятно, что товары оптом всегда дешевле чем товары в розницу, но не всегда приобретать товар оптом выгодно, потому что есть товары, которые быстро портятся, и если вы вдруг живете один, то вы не сможете употребить этот товар до истекания срока годности. В таких случаях вы можете делать покупки вместе с другими людьми, которым необходим точно такой же товар как и вам. Вы можете покупать вместе, а потом товар, а также и уплаченные за него деньги - разделить. Таким образом вы можете приобретать, например, фрукты и овощи, а также молочные продукты и яйца. Когда цены будут выяснены, составьте список для того, чтоб понять, который магазин вам предлагает необходимые продукты по самой низкой цене. Иногда кажется, что те несколько центов, которые мы переплачиваем, не имеют никакого значения, но хотите верьте, хотите нет, со временем эти несколько центов суммируются и вносят заметные изменения на расходы, предназначенные для продовольствия. Иногда эти сбережения бывают такими большими, что могут заменить быстрые кредиты ( ātrie kredīti ), потому что все необходимое вы можете приобрести за свои, личные деньги.Еще один способ, как без лишних усилий сэкономить деньги на продовольствие, это покупать товар только по акциям. Такой товар можно искать в магазине или ознакомиться с ним в буклетах, а также в специально выпущенных газетах и сразу составлять список с необходимыми продуктами. Планируйте свое питание, опираясь на предварительно сделанный список, а не наоборот, потому что это значительно повысит расходы на продовольствие. Если хотите сэкономить еще больше, то не покупайте продукты питания, если на них нет скидки, не смотря на то, что они вам необходимы. Дорогие продукты, которые регулярно употребляете, старайтесь покупать как можно реже или научитесь обходится без них. Так вы сможете сэкономить кучу денег. Покупая товар со скидками, вы сможете сэкономить значительную сумму денег и обойтись без кредитов, например, без смс кредита ( sms kredits ).Если вам нравятся овощи, то тогда маленький огородик может вам стать большой опорой для экономии денег. Если климат, в котором вы живете, вам позволяет, то выращивайте те овощи, которые употребляете больше всего. Точно также имеет смысл выращивать те овощи, которые вы употребляете меньше, но которые в магазине стоят очень дорого. То же самое относится к зелени и к приправам. Если по каким – то причинам не можете выращивать свои любимые овощи, то найдите сельское хозяйство или земледельца, у которого сможете приобрести необходимые овощи по цене, которая будет на много ниже чем в магазине. Такие овощи будут не только дешевле, но и на много экологичней и вкусней.Товары, которые вы покупаете регулярно и у которых большой срок годности, лучше всего покупать оптом, потому что оптом они всегда будут выгоднее. Конечно, нам кажется, что покупать сразу всю упаковку дороже, но это не так, потому что цена за единицу в большой упаковке всегда будет ниже, чем цена за единицу в маленькой упаковке. Цены на товар, который вы покупаете оптом, еще ниже будут на складе.Всем понятно, что товары оптом всегда дешевле чем товары в розницу, но не всегда приобретать товар оптом выгодно, потому что есть товары, которые быстро портятся, и если вы вдруг живете один, то вы не сможете употребить этот товар до истекания срока годности. В таких случаях вы можете делать покупки вместе с другими людьми, которым необходим точно такой же товар как и вам. Вы можете покупать вместе, а потом товар, а также и уплаченные за него деньги - разделить. Таким образом вы можете приобретать, например, фрукты и овощи, а также молочные продукты и яйца.