23 декабря в Арт-центре Марка Ротко пройдет необычная акция. Все посетительницы с именем Виктория смогут бесплатно посетить выставку Александра Васильева "Шарм моды периода Виктории".

Выставка посвящена моде, характерной периоду правления королевы Виктории. 23 декабря, отмечая День Виктории, Арт-центр М. Ротко в сотрудничестве с фондом Александра Васильева решил предоставить всем Викториям возможность посетить уникальную выставку совершенно бесплатно, предъявив удостоверяющий личность документ.



Экспозицию составляют около 60 нарядов и бесчисленные аксессуары. Дополняют выставку картины, которые помогают создать атмосферу того времени.



23 декабря Центр Ротко будет открыт для посетителей с 11.00 до 19.00.