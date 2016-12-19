Сегодня уже седьмой год подряд пройдет торжественный вечер, посвященный закрытию футбольного сезона. Состоится он в Олимпийском центре в 18.00.

Мероприятие уже стало традицией. Посещают его в среднем около 800 персон, связанных с футболом. Участвуют в празднике в том числе дети с родителями, тренеры и другие.



В ходе мероприятия будут награждены лучшие игроки года, а также вручены памятные подарки всем воспитанникам футбольной школы. Торжественно посвящены будут и новые воспитанники, которые посоревнуются в перетягивании каната со старшей группой.



Обычно мероприятие посещают также представители Латвийской федерации футбола, а также выпускники Даугавпилсской футбольной школы.