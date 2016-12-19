На днях агентство социологических исследований SKDS совместно с Citadele banka презентовали очередной ежеквартальный индекс деловой активности Citadele Index (CX). Негативнее других к оценке нынешней и будущей экономической ситуации в стране отнеслись предприниматели Латгалии.

Индекс деловой активности в Латвии рассчитывается ежеквартально, начиная с 2004 года. По шкале в 100 пунктов, индекс определяет, позитивно (более 50 пунктов) или негативно (менее 50 пунктов) предприниматели оценивают экономическую обстановку в стране. Расчет ведется на основании опроса руководителей более 700 предприятий в Риге и в регионах Латвии.Нынешний показатель индекса, за третий квартал 2016 года, составил 45,67 пункта, он стал наименьшим показателем с 2010 года. Ниже - только кризисные значения рубежа 2008-2009 годов, когда экономическая жизнь в стране замерла. Учитывая, что индекс определяет как отношение к нынешней ситуации, так и ожидания на будущее, можно с уверенностью сказать - особенно предприниматели Латгалии ничего хорошего от экономической ситуации в стране не ожидают. Возможно, впереди очередной масштабный кризис, сравнимый, разве что, с кризисом 2009 года.Исторические значения индекса можно увидеть наПериод бурного оптимизма начала 2000-х годов, связанный со вступлением Латвии в Евросоюз, сменился красными (негативными) оценками 2008-2009 годов. Затем, индекс вновь вышел в зону оптимизма выше 50 пунктов, и вновь упал ниже 50 пунктов в начале 2014 года. Война санкций, политическая нестабильность, непопулярные налоговые инициативы правительства - все это привело к тому, что нынешний показатель индекса снизился до 45,67 пункта, лишь немного не дотягивая до исторических минимумов.Ситуация такова, что пессимистичнее других ситуацию в стране, как и прогнозы будущего развития, оценивают малые предприятия, с местным капиталом. Крупные компании с иностранным капиталом, традиционно, смотрят на будущее более уверенно. Если рассматривать картину происходящего по регионам, то вывод очевиден - латгальские предприниматели исторически смотрели на экономику страны куда менее оптимистично, чем коллеги из Риги и других регионов страны, а в последнее время, с 2013 года, пессимизм бизнесменов Латгалии и вовсе слишком сильно выделяется на общем фоне ().Показатели индекса в Риге составили 46,52 пункта, в Рижском регионе - 45,21, в регионах: 47,39 (Земгале), 45,89 (Видземе) и 45,64 (Курземе). Показатель в Латгалии достиг рекордно низкой за последнее время величины в 40,77 пункта. Так негативно экономическую ситуацию в целом по стране оценивали лишь в кризисный 2009-й год.Интересно, что волна пессимизма среди латгальских предпринимателей начала набирать силу не с объявления санкций (третий квартал 2014 года) и даже не с событий на Украине (1 и 2 кварталы 2014 года) - тогда негативная оценка лишь получила мощный импульс - а гораздо раньше - со второй половины 2013 года. Можно предполагать определенное влияние на оценку экономической ситуации оказали и результаты муниципальных выборов. Других событий внутри Латвии и за ее пределами, способными повлиять на мнение предпринимателей, просто не было. Да и предприниматели в других регионах, судя по графику, начали менять свое мнение именно после украинских событий - то есть, в первой половине следующего, 2014 года.По данным авторов исследования, в ходе подготовки индекса было опрошено 750 руководителей предприятий по всей стране. Опрос происходил в период с 4 по 21 октября 2016 года. В Латгалии было опрошено 70 предприятий, что составило 9,3% от общего числа опрошенных по всей Латвии. 42% опрошенных предпринимателей вели бизнес в Риге, 41% - в других городах Латвии. Учитывая, что в Латгалии опросы в городах проводились в Резекне и Даугавпилсе, пропорционально общему количеству предприятий, можно предположить, что в значительной степени на общий результат повлияли именно мнения даугавпилсских предпринимателей.