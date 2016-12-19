Телепередача "Bez Tabu" сообщила, что в декабре в трагическом ДТП в пос. Вертукшне в Латгалии погибли гражданин Франции и гражданин России, а местные жители, воспользовавшись ситуацией, забрали из машины ценные вещи.

Сообщается, что видимых следов торможения на дороге видно не было, поэтому полиция решила, что водитель авто заснул за рулем, после чего машина вылетела с дороги.



Одна из местных жительниц рассказала, что после аварии жители поселка обворовали машину. Женщина сообщила, что там находились ценные вещи: компьютер, телефон, детская коляска.



Однако продавец поселкового магазина говорит, что местные жители хотели оказать помощь попавшим в аварию людям до приезда скорой. Они хотели вытащить обоих пострадавших из машины, поэтому сначала вытащили вещи, чтобы добраться до людей. Но когда приехала полиция, к месту аварии местных уже не подпускали.



Полиция в свою очередь отрицает утверждения о том, что что-то было украдено или что вещи не охранялись. Представитель полиции сообщила, что все вещи, принадлежащие погибшим, были собраны и переданы их близким. Последние ни о каких пропажах не заявляли. Однако местные жители не готовы с этим согласиться и рассказывают, что местные алкоголики присвоили после аварии все, что не забрала полиция, даже мобильный телефон. У полиции же такой информации нет.