Предположительно в ближайшее время будет опубликовано заключение Госконтроля о проходившей в течение года на предприятии Daugavpils siltumtīkli ревизионной проверке.

Государственные контролёры проверяли разные аспекты работы предприятия, в том числе формирование тарифа на тепло.В частности, некоторые высказывают предположение, что будет констатировано, что договоры с посредниками о когенерации на ТЭЦ заключены с нарушением и являются по сути незаконными, как и их последующие корректировки.Очевидно, что не оставили без внимания проверяющие тот факт, что предприятие работает без необходимых документов планирования и в последнее время существенно сократило самостоятельно производимую часть тепла.Будет ли констатированы и более крупные схемы нажива - за счёт горожан - а именно, оценка договоров с Latneftegaz и Cefus, мы узнаем в ближайшее время.