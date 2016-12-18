22 декабря в 11:00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас, 22а, 3-й этаж) состоится презентация фотоальбома фотостудии «Эзерземе-Ф» под названием «Даугавпилс. Люди. Природа».

Фотостудия «Эзерземе-Ф» объединяет людей, увлеченных фотографией: как профессиональных фотографов, так и любителей. Идея создания фотоальбома принадлежит ее руководителю Линарду Онзулсу. Во время недавней встречи с коллегами из литовского фотоклуба “Žalias skėtis” (Зеленый зонтик) Линард Ондзулс познакомился с фотоальбомом, в котором представлены лучшие работы участников этого клуба. Примечательно, что подобные альбомы литовские коллеги выпускают каждый год. Тем временем, за 30 лет работы даугавпилсской фотостудии «Эзерземе-Ф» не одно подобное издание не выпускалось. Поэтому было принято решение перенять практику литовского фотоклуба и издать свой первый фотоальбом «Даугавпилс. Люди. Природа». Данное издание является своего рода ретроспективным отчетом о творческой работе членов фотостудии «Эзерземе-Ф» на протяжении последних пяти лет.

В настоящее время в фотостудии «Эзерземе-Ф» 17 активных участников, в альбом вошли работы 15 из них. Для каждого участника отведены четыре страницы, на которых фотографы смогли представить свои самые яркие и удачные работы. Фотографии разнообразны по жанру и стилю и вместе создают впечатляющее и содержательное издание, которое заинтересует как любителей фотографии, так и профессионалов.

Фотоальбом дополняет краткое описание истории фотостудии «Эзерземе-Ф» на латышском, русском и английском языках. Фотокнига издана при поддержке Даугавпилсской городской думы и ООО “Regula Baltija”.