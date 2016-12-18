Тема реновации многоквартирных домов не теряет своей актуальности. Данные говорят о том, что реновация даёт существенную экономию семейного бюджета. Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства (DDzKSU) обслуживает 835 домов, из которых на сегодня по городской программе софинансирования утеплено 10 домов: 4 – частично и 6 – полностью. В их числе дом по ул.Циетокшня,70. Экономия теплоэнергии здесь превысила 60%: до реновации отопление 1 кв. метра в среднем стоило 1,30 евро, а после – 38 центов.

С 2016 года действует новая программа ЕС по повышению энергоэффективности многоквартирных домов. На её реализацию Латвии выделено 166,4 млн. евро. Процесс финансирования обеспечивает государственное финансовое агентство «Altum». 15 декабря в конференц-зале Даугавпилсской думы прошёл семинар с участием старших домов, собственников квартир, обществ собственников и доверенных лиц. Накануне праздников в благодарность за сотрудничество им дарили календари на 2017 год от самоуправления и ПЖКХ. Специалисты предприятия и институции финансового развития «Altum» проинформировали об условиях участия в новой программе и получения средств на реновацию домов. Составители документа учли ошибки прошлых лет, постарались максимально уменьшить возможные риски, а условия присвоения грантов сделать более выгодными для жителей.

В Даугавпилсе под реновацию по этой программе попадает 665 многоквартирных домов ПЖКХ. Это те дома, которые соответствуют ряду критериев: в частности, наличие центрального отопления, не менее пяти квартир, отсутствие более 25% нежилых помещений. От жителей на проведение ремонтных работ в залог кредитному учреждению не требуется ничего, все вопросы с банком решает ПЖКХ. Как отметил руководитель предприятия Евгений Оленов, сейчас низкие процентные ставки – порядка 3% годовых. Специалисты госагентства «Altum» пристально контролируют весь процесс: от выделения грантов до выбора строительной фирмы и корректировки смет. Самоуправление, со своей стороны, в 2017 году продолжит финансово поддерживать собственников квартир, которые захотят утеплять свои дома, устанавливать приборы учёта и меньше платить за тепловую энергию.

У жильцов многоквартирных домов Даугавпилса есть возможность провести реновацию по городской или программе ЕС, нужно только заручиться согласием не менее 2/3 собственников квартир. Напомним, «Altum» принимает заявки до 2023 года. Наибольшую активность проявляют жители Лиепаи. От Даугавпилсского ПЖКХ по новой программе в госагентство отправлена пока только одна заявка, ещё четыре дома готовят документы. Ознакомиться с условиями софинансирования можно на сайте www.altum.lv, на домашней страничке www.dzksu.lv или лично прийти на предприятие.