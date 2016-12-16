Сегодня, 16 декабря, в стенах Центра компетенции профессионального образования "Даугавпилсский строительный техникум" в торжественной обстановке была открыта капелла.

Руководитель учебного заведения Инара Островская рассказала, что идея открыть капеллу появилась в то время, когда была открыта школа.



"Идею мы вынашивали год. Как раз на Рождество мы ее открыли. Это место для духовного вдохновения, отдыха, место, где можно собраться с мыслями, принять какие-то решения перед важными событиями. Христианство всегда было с человеком. Здесь будут проводиться воспитательные работы, частные беседы. Будут приходить представители различных конфессий и рассказывать разные жизненные ситуации, помогать молодежи в тот момент, когда у них будут рождаться вопросы. Здесь человек сможет сконцентрироваться на своих внутренних вопросах. У молодежи сейчас много не отвеченных вопросов.", - рассказала И. Островска.



Она также добавила, что капелла была открыта на основании обращения к руководству учебного заведения Совета учеников, который пояснил, что многие ребята находятся далеко от дома и зачастую им нужен совет и участие.



Поздравить техникум с открытием капеллы пришли представители духовенства.





Как рассказ отец Георгий, капеллы в Даугавпилсе уже есть в Даугавпилсской региональной больнице, Психоневрологическом диспансере, в Даугавпилсском университете, а теперь и Строительном техникуме.