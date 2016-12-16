Ранее рассмотрение дела было запланировано на 15 декабря, однако судья должна была в это время участвовать в обязательных занятиях по учебе, поэтому оно было перенесено на январь. Заседание состоится 18 января в 10.00. По делу ранее была получена апелляционная жалоба от пострадавшей стороны, а также апелляционный протест, поданный прокурором.

Напомним, что Даугавпилсский суд признал невиновным и оправдал обвиненного в халатном отношении к профессиональным обязанностям хирурга Даугавпилсской региональной больницы Василия Христенко.



Суд также отозвал примененную к врачу меру пресечения — пребывание на постоянном месте жительства, запрет на занятие медицинской практикой, запрет на выезд из страны. Просьбу пострадавшей стороны о материальной компенсации суд оставил без рассмотрения. Отозван судом также арест, наложенный на автомобиль В.Христенко.



Напомним, прокурор требовал для подсудимого лишения свободы на срок пять лет условно с испытательным периодом в пять лет. Согласно материалам дела, Василий Христенко, будучи руководителем отделения детской хирургии, дежурил в ночь с 11 на 12 августа 2010 года. В обвинительном заключении было сказано, что он халатно отнесся к профессиональным обязанностям, в результате чего 12 августа 2010 года в больнице скончался его пациент — 12-летний подросток.