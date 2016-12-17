В Латгалии молодые предприниматели признали, что для начала хозяйственной деятельности нередко хватает и небольшой финансовой поддержки от самоуправления или государства. Проходящие в крае конкурсы на небольшие гранты имеют значения для стимулирования бизнеса. Молодежь Резекне уже реализует свои идеи в дизайне, туризме и других важных для развития региона сферах, сообщает LTV.

Велга Круковска представляется латгальским экодизайнером — она создает одежду из тканей, которые можно вторично переработать. Шитьем девушка занимается с 11 лет. Благодаря конкурсу проектов организации «Для развития сельской экономики в Резекненском крае» она получила 3 тысяч евро на покупку швейных машинок — и превратила свое хобби в источник дохода.



«Когда есть новое оборудование, это совсем другая работа, качество... Это другой уровень, ты можешь эту работу делать качественнее, быстрее и разнообразнее», — указала Круковска.

Виктория и Марек Малькевичсы начали работу этим летом — они предлагают всем желающим стрелять из лука.

Близ Резекне достаточно много туристических объектов, однако они сравнительно одинаковые: в основном это гостевые дома и ремесленные мастерские. Стрельба из лука же — это дополнительная возможность активного отдыха.

«Год назад попробовали своими силами. Людям понравилось. Надо было расширяться, пришли к такой идее. ... Мы были много где, добрались даже до Литвы. Это отлично. В первый сезон, в самом начале работы, мне кажется, это хорошее достижение. Это новый опыт. ...



Теперь мы купили более качественные луки, чем у нас были до этого, поэтому это финансирование нам многое дало», — рассказал Марек Малькевичс.

Хотя активно пара работала только одно лето, первый год удалось закончить с положительным балансом. Молодежь Резекне гордится тем, что возможность работать находит в родном крае.



«Надо двигаться здесь, в Латгале. Не надо нигде искать эти возможности. У нас и так хорошо, мы сами можем все делать», — оптимистично настроена владелица компании V&M Archery Виктория Алексеева.

В различных краях Латгалии молодых предпринимателей поддерживают — и выделяют на лучшие проекты от двух до семи тысяч евро.