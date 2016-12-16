Согласно результатам следствия, проведенного специалистами Бюро по расследованию инцидентов и несчастных случаев на транспорте, причиной крушения планера в Даугавпилсском крае в мае этого года, стали отсутствие опыта и знаний пилота.

Напомним, 4 мая на территории аэропорта Гривас (волость Калкунес) произошло крушение планера. В результате трагедии погиб пилот. В материалах дела указано, что изготовленный и зарегистрированный в России AC4-ДУ (дата выпуска 8 апреля 2016 года) после непродолжительного полета почти вертикально врезался в землю с высоты 15- 20 метров. 46-летний пилот — гражданин Латвии — получил травмы, от которых позже скончался в больнице.

В официальном сообщении, распространенным Бюро, указано, что планер арендовали у гражданина России, а в Латвию его ввезли для тренировочных полетов.

"После устного соглашения с владельцем планера о полетах управление летательного аппарата было доверено лицу без опыта полетов на данном виде воздушного судна", — говорится в сообщении Бюро. Полеты проводились без надлежащего контроля и надзора.

Пилот управлял подобным видом планера впервые, после отсоединения троса планер пролетел примерно 5 секунд, затем завалился на правую сторону и стал стремительно терять высоту, войдя в землю почти вертикально.

"Из этого следует, что пилот, который обладал небольшим опытом полетов, неправильно оценил скорость планера и отцепился от троса раньше, чем воздушное судно набрало необходимую для взлета скорость", — считают эксперты.

Также специалисты пришли к выводу, что сам планер в момент аварии находился в идеальном техническом состоянии. Однако на планер не был оформлен необходимый сертификат. В крови пилота алкоголя не обнаружено.

Полиция начала уголовный процесс.