Центр инновационного образования „Dinozauriņš” приглашает семьи 18 декабря на Стропскую эстраду, чтобы вместе насладиться зимними развлечениями на природе и поучаствовать в творческих мастерских.

В ходе мероприятия взрослым и детям будет предложена возможность поучаствовать в играх и соревнованиях всей семьей, попробовать свои силы в конкурсах.



В программе: саночные соревнования на скорость и дальность, конкурс на самый веселый и впечатляющий спуск с горки, вставка санок и снеговиков, снежная битва и другие веселые развлечения.

Начало мероприятия 18 декабря в 12.00.