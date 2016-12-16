Подготовлен проект «Развитие долгосрочной мобильности в городах Витебск и Даугавпилс» для подачи на рассмотрение в финансовый инструмент приграничного сотрудничества Латвия – Литва – Белоруссия.

Проект поддержали депутаты на финансовом комитете Даугавпилсской думы. Он предусматривает улучшение безопасности пешеходов и велосипедистов. Для этого на участках улиц Гулбью, Достоевского, Цесу и Оду будет обустроено освещение.

Общее финансирование проекта составит 1 559 579 евро, 10% из которых будет взято из бюджета города. 90% расходов оплатит Европа.