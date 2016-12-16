На финансовом комитете депутаты Думы рассмотрели вопрос о поддержке двух проектов о повышении энергоэффективности 5 и 3 Даугавпилсских детских дошкольных учреждений. Оба детских сада находятся на Новом Форштадте. Будет проведено утепление фасадов и крыш, реконструкция систем вентиляции и отопления, замена окон, дверей, светильников.

Расходы по проекту для детского сада №5 составят 816 158 евро, для сада № 3 – 1 092 301 евро.

По результатам закупочной процедуры строительные работы выполнят фирмы “Belmast Būve” и “VANPRO”. На следующей неделе проекты будут отданы на рассмотрение для получения финансирования. Правила Кабинета Министров № 152 позволяют начать строительные работы до подачи проекта для рассмотрения, поэтому депутаты решают вопрос о взятии займа для начала работ.

Окончательное решение будет принято на заседании Городской Думы.