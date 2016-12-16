Торжественно перерезав ленточку, под аплодисменты сотрудников в Даугавпилсской региональной больнице открыли новую микробиологическую лабораторию.

Невидимая пациентам, но чрезвычайно важная для их лечения структура – это лаборатория, где проводятся самые разные исследования. В этом году лаборатория региональной больницы сертифицирована, то есть признана соответствующей европейским стандартам. Сейчас сделан еще один шаг вперед – микробиологическая лаборатория переехала в новое помещение и приобрела новое оборудование. Илона Скринда, руководитель лаборатории ДРБ, подчеркнула, что это позволит выйти на новый уровень исследований.

Насколько это важно, поясним на простом примере. Допустим, у вас заболел живот. Отравились несвежими продуктами, подхватили вирус или не помыли руки и в ваш организм попали опасные бактерии? Если у вас вирусное заболевание, а вы глотаете антибиотики, то это не только не поможет, но может нанести вред, поскольку выработается привыкание к лекарственным препаратам. Оборудование, которое приобрела больница, позволяет не только распознать более 600 бактерий, но и определить, какие лекарства в данном случае нужны.

Порой от результатов анализа и точного диагноза зависит жизнь человека, а счет идет на минуты. Новое оборудование обеспечивает более качественную медицинскую помощь больным Даугавпилса и всей Латгалии.