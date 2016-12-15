10 декабря в Риге состоялись ежегодные международные соревнования RIGA OPEN (FUDZI) 2016. Соревнования собрали более 600 спортсменов из Латвии,Литвы,Эстонии,Белоруси,России.

На татами RIGA OPEN, честь Даугавпилса отстаивали спортсмены SOCHIN каратэ клуба (президент Сергей Иванько).

В разделе КАТА (показательные выступления) хорошо показала себя Эвелина Артимович.Это ее первые серьезные соревнования,в которых она достойно заработала серебро - 2 место.В выступлении были ошибки,но они легко устранимы.

В разделе КУМИТЕ (поединки) неплохо выступил Денис Куранов .В финале ,с равным счетом только по Хантей (решение судей) 2:3 к сожалению проиграл и стал вторым.Серебро.

По согласованию с тренером,в первый раз Денис Куранов выступал в разделе OPEN,где 1 место оценивалось денежной премией. Денис провел 4 поединка,два из которых выиграл,однако мастерство ,и конкуренция соперников остановили его в шаге от бронзовой медали.Но опыт выступления оказался оцень ценным.

Сергей Кудлис выступая в разделе КУМИТЕ с очень серьезными бойцами стал 7 -м.,получив также безценный опыт.

Артуру Кишкелису который выступал в разделе КУМИТЕ ,также немного не хватило до медали.

Итог- на команду из 4-х спортсменов - 2 серебра.

Из 40 клубов 5 стран SOCHIN со своим результатом занял 28 место.

Тренер Сергей Иванько и ученица клуба Алиса Иванько на соревнованиях работали в судейском корпусе.

По общей оценке тренеров и судейского комитета ,судейская бригада Татами № 3,где работал С.Иванько ,признана лучшей среди других судейских бригад 5 татами чемпионата,за что бригада получила денежную премию.