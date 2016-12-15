Вячеслав Евстигнеев, экс–супруг влиятельной в Даугавпилсе бизнесвумен Елены Панкевич (на фото), получает угрозы. Более того, на него напали неизвестные и избили. Пострадавший связывает все это со своим заявлением в Генпрокуратуру, в котором он разоблачает коррупцию на местном уровне.



Адвокат избитого Эдгар Мачукс в разговоре с нами подтвердил факт нападения и недавних угроз. Как пояснил нам защитник, сейчас готовятся заявление в полицию и остальные документы по последнему ЧП, чтобы правоохранители могли установить все обстоятельства произошедшего.



В интересах следствия он бы пока не хотел раскрывать подробности. Но действительно, первое ЧП практически совпало с заявлением Евстигнеева об изнанке муниципальных дел в Генпрокуратуру. Это заявление, по словам адвоката, из Генпрокуратуры позже переслали в KNAB.



При этом защитник подчеркивает: на его клиента была оказана не единственная попытка давления. Недавно ему снова угрожали, пытались «воздействовать».



«Хочу сознаться»



Теперь вкратце изложим версию Евстигнеева. Однако подчеркнем особо, уважаемые читатели: содержание этого заявления отнюдь не является истиной в последней инстанции, мы не считаем высказывания заявителя установленными фактами. Все это, безусловно, нуждается в проверке. Но он пишет об очень серьезных вещах, от которых нельзя просто так отмахнуться.



Итак, что же пишет Вячеслав Евстигнеев в своем заявлении Генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу, датированном 11 февраля 2016 года.



«Будучи предупрежденным об ответственности за дачу ложных показаний и за заведомо ложный донос, хочу сообщить о следующих фактах, свидетельствующих о противоправных действиях в городе Даугавпилсе со стороны целого ряда лиц, состоявших из предпринимателей и политиков, в том числе и о моих противоправных поступках, в которых я хочу сознаться.



В период с 2010 по 2012 год я являлся супругом Елены Панкевич, вместе проживали начиная с 2005 года. В это время мы периодически проживали как в нашей квартире в г. Рига — Стабу, так и в нашем доме в г. Даугавпилс.



Во время болезни отца Е. Панкевич, нам пришлось переехать в г. Даугавпилс, где Елена унаследовала массмедийное предприятие — «Даутком». Я всегда придерживался мнения не лезть в политику, а делать бизнес, однако Елену больше стала интересовать именно политика, так как телевидение, газета и интернет определяли, каким именно политикам в городе работать, а каким — нет.



На тот момент, депутат cейма Сармите Кикусте (руководитель психиатрической больницы в Даугавпилсе) познакомила Елену с политиками из «Нового времени», тем самым Елена и ей принадлежащий «Даутком» начали реализовать их политику в самоуправлении. Несомненно, это выражалось в поддержке на выборах — позитивные сюжеты и статьи о союзниках, а критика в адрес оппонентов…



На уровне самоуправления — также поддержка своих, с целью закрепить и финансировать предприятие «Даутком» из бюджета самоуправления и не пускать на рынок Даугавпилса других предпринимателей, обеспечивающих предоставление услуг кабельного телевидения и интернета. Стоит отметить, что поддержка «Нового времени» («Единства») во время сеймовких и муниципальных выборов было обусловлено влиянием политиков на политику развития услуг «Латтелекома», с целью обеспечить отсутствие интереса к рынку Даугавпилса, не создавая конкуренцию «Дауткому».



Основной доход «Дауткома» составляли плата жителей за кабельное телевидение и услуги интернета на территории Даугавпилса. Отсутствие конкуренции позволило устанавливать плату за данные услуги намного выше себестоимости, что позволяло отчасти финансировать предвыборные кампании поддерживаемых политиков и датировать (покупать влияние) в других СМИ (например, газета «Миллион»). Елена свое влияние покупала — оплачивая поездки политиков и депутатов за границу, так и в случае необходимости ее использовала как угрозу. «Даутком» за серию 2–3 репортажей мог уничтожить карьеру любого горожанина, захотевшего стать на ее пути…"



Заказы и взятки



"…В свою очередь, от политиков мы ждали распределения заказов самоуправления в наших интересах. Бралось все — от мала до велика. Строительные подряды, контролируя Буввалде и, конечно же, система отопления самоуправления — ТЭЦ1, ТЭЦ2 и ТЭЦЗ были самыми прибыльными и беспроигрышными вложениями, учитывая опыт именно Лачплесиса, который знал эту систему очень хорошо, работая в теплосетях Даугавпилса.



Основной случай коррупции, о котором я хочу сообщить, заключался в покупке места мэра г. Даугавпилса для Яниса Лачплесиса. Произошло это при обстоятельствах, когда в сентябре 2009 года нами был куплен голос депутата Немцова за 200 000 латов, при этом был снят с этой должности Рихард Эйгимс.



Основная задача Лачплесиса после избрания была перераспределить систему отопления города…»



Далее заявитель пишет о конкретных суммах, которые были внесены за перераспределение ТЭЦ в городе, и персоналиях, которым они достались".



Друзья и трамваи



"Также я хочу сообщить о корррупции при закупке трамваев для города, - пишет заявитель. - Мы тогда хотели покупать белорусские трамваи, потом исполнительный директор Сергей Фридман побывал в Санкт-Петербурге, и мы решили брать трамваи российские. Фридман съездил на переговоры, там и об откатах, и обо всем договорился.



Когда уже началась вырисовываться математика заработка по трамваям, мы должны были получить - все вместе - где-то семьсот-восемьсот тысяч латов. Это делится на четыре части. Лена тогда затребовала больше - половину, так как она это все скрывает, покрывает, не печатает и содержит здесь СМИ... Эта сделка не прошла, так как тогда Лачплесиса сняли. У Кулаковой не получилось закупить белорусские трамваи, но когда вернулся Лачплесис в 2013 году в должность мэра, мы заказали российские трамваи. Как распределялись деньги русских за эти трамваи, я точно не знаю...



В связи с моим заявлением, прошу оценить возможность освободить меня от уголовного преследования в этом уголовном деле и уголовном деле Nr. 11181005715, сохранить данные мною показания в тайне, в том числе предоставив мне процессуальные гарантии и защиту от возможных противоправных действий третьих лиц в мой адрес в связи с этим заявлением о коррупции должностных лиц.



К данному документу прилагаю: информационный носитель с данными о банковских перечислениях; фотографии".



Экс-супруга отшучивается



Елена Панкевич, в свою очередь, после того как начался скандал, дала интервью принадлежащему ей телеканалу "Даутком".

По поводу заявления она подтвердила:



- Этот документ сейчас действительно находится в KNAB, по нему идет какой-то уголовный процесс. Меня по нему не вызывали, хотя главное действующее лицо в нем, в принципе, я. Этот документ подписал мой бывший муж. Он на тот момент находился в психоневрологической диспансере.

В интервью она назвала обвинения глупостью и ложью и вообще прошлась по ним с шутками.



- Мой бывший муж пишет, что мы (это он и я) давали взятки политикам, в свою очередь от политиков мы ждали распределения заказов в наших интересах. Наверное, новый бизнес, как в сказке про Буратино, посеял копеечки и ждал, когда они прорастут. Он перечисляет, чего мы ждали - строительство, система отопления, "буввалде". Короче, управлять хотели всем. Но здесь не написано, дождался ли он этих заказов.



И так далее. (Полностью с ответом г-жи Панкевичи можно ознакомиться здесь -

https://youtu.be/sr_oek8ZRAI

)



От себя же отметим: в любом случае нападения и угрозы - это недопустимо. Будем надеяться, что правоохранительные органы во всем этом разберутся.



Промежуточный финиш



Представитель Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) Лаура Душа сообщила агентству LETA, что бюро начало предварительную проверку о возможных нарушениях в Даугавпилсской думе. KNAB не конкретизирует, какие именно должностные лица проверяются и за какие возможные нарушения.



Стоит напомнить, что летом Генеральная прокуратура в связи со служебным подлогом решила начать уголовное преследование двух лиц, одно из которых является должностным лицом АО «Даугавпилс силтумтикли», сообщила ранее пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина.



В отношении одного лица уголовное преследование начато в связи со служебным подлогом в корыстных целях, в отношении другого - за пособничество при совершении служебного подлога.



Подробностей прокуратура не предоставляет. Дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое указало, что служебный подлог связан со сдачей в аренду недвижимости, принадлежащей самоуправлению.



Это не единственное дело, связанное с возможными нарушениями закона на предприятии Daugavpils siltumtīkli. В ноябре 2014 года прокуратура в рамках т.н. дела Daugavpils siltumtīkli привлекло к уголовной ответственности шесть лиц в связи служебными злоупотреблениями, взятками и мошенничеством.



Доказательства, имеющиеся в распоряжении KNAB, свидетельствуют, что в период с начала 2011 года по март 2012-го двое предпринимателей мошенническим путем получили у двух муниципальных и трех частных компаний около 850 тыс. евро. Предприятия оказывали брокерские услуги в сделке, связанной с квотами на выброс газов.





Николай Кудрявцев, "Вести сегодня"