Утром в четверг в Латгале и на востоке Видземе температура опустилась до -10..-13 градусов, свидетельствует метеорологическая информация.

Температура -13 градусов зарегистрирована в Резекненском, Лудзенском и Зилупском краях, а в Курземе и Земгале она составляла 0..-2 градуса.

14 декабря теплее всего в Европе - +19 градусов - было в Испании, Франции и Италии, а холоднее всего, -26 и -35 градусов, в горах Скандинавии и на севере России.

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