17 декабря в 15 часов в зале Дома Единства состоится концерт хора «Малиновый звон». Концерт «Вся жизнь, как песня» посвящен 85-летию художественного руководителя и дирижера Василия Андреевича Куженко. Вход свободный.

Учитель пения, основатель и бессменный дирижер хорового коллектива «Малиновый звон» Василий Куженко привил любовь к музыке не одному поколению вокалистов. Смешанный хор «Малиновый звон» - активный участник городских и региональных мероприятий. Каждый год, в рамках Дней славянской культуры, хористы выступают с отчетным концертом при полном зале.

17 декабря в концертном зале Дома Единства прозвучат самые любимые слушателями песни из обширного репертуара хора. Приглашаем поклонников творчества хора «Малиновый звон» поздравить добрыми словами и аплодисментами маэстро Куженко с 85-м днем рождения!