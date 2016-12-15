15 декабря на Эспланаде начала работать пушка для искусственного снега, чтобы оборудовать горку для катаний на санках и салазках.

На Эспланаде уже установлен лабиринт для любителей активного и интересного отдыха.



Стоит добавить, что оборудование для искусственного снега в этом году самоуправление арендует, и оно будет использовано также для насыпки снега на спортивной трассе в Стропах, чтобы лыжники тоже смогли насладиться активным отдыхом не зависимо от того, какая стоит погода.