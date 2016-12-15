Городские водоёмы подёрнулись льдом, с понижением температуры воздуха встанет и Даугава. Любителям подлёдной рыбалки следует набраться терпения, дождаться, когда лёд окрепнет и позволит без опасений за свою жизнь охотиться на рыбку.

Пока же лёд очень тонкий, находиться на нём не только опасно, но и запрещено. С 13 октября этого года действуют изменения в Административном кодексе правонарушений, которыми предусмотрены различные виды наказаний за нахождение на ещё не замёрзших водоёмах. Этот период времени считается переходным и наиболее опасным. В Даугавпилсе функции обеспечения мер безопасности на реке и озёрах возложены на Управление коммунального хозяйства.

Как и все предыдущие годы на берегах Даугавы в черте города, а также на водоёмах будут установлены информационные знаки, предупреждающие о запрете находиться на льду в опасный период. Контролировать соблюдение установленного порядка будет полиция самоуправления города Даугавпилса.