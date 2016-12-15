На днях стало известно, что в рамках программы капитального ремонта железнодорожных станций предприятие Latvijas dzelzceļš отреставрирует значимый для государства памятник культуры – историческое здание Вентспилской железнодорожной станции 1901 года.

Учитывая историческую ценность здания, будут проведены работы по усилению несущей конструкции, укреплению стен металлическими элементами, реставрации фасада, укреплению деревянной крыши, строительству канализации, ремонту перрона и прочее.



Также стало известно, что в программу капитального ремонта железнодорожных станций включены также здания станций в Даугавпилсе, Гулбене и Лиепае.