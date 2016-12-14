На прошлой неделе в больницы с гриппом попали пять человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Все больные были из Даугавпилса. Двое из них — маленькие дети в возрасте до 4 лет, еще двое — дети от 4 до 15 лет. С начала сезона госпитализировано 17 больных с гриппом и один с пневмонией после гриппа.



В 70 практиках семейных врачей зарегистрировано два случая гриппа, оба в Риге. Всего с начала сезона семейные врачи сообщили о 20 случаях гриппа.



В Латвийском центре инфектологии с начала сезона лабораторно подтверждены 22 случаев гриппа.



На прошлой неделе на 4,5% уменьшилась заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей. Выше среднего показатель заболеваемости этими инфекциями был в Даугавпилсе, Гулбене, Лиепае и Резекне.