Предприятие "Даугавпилсские теплосети" первые 9 месяцев этого года закончило с оборотом в размере 13,274 млн. евро, что на 8,7% меньше, чем з тот же период прошлого года. Однако прибыль компании выросла в три раза - до 281 988 евро.

В том числе доходы предприятия от продажи теплоэнергии за 9 месяцев этого года составили 11,576 млн. евро, что наа 7,1% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года,но на 1,1% больше, чем было запланировано. В свою очередь доходы компании от продажи электроэнергии уменьшились на 17,9% и составили 1,698 млн. евро.

Что касается объема теплоэнергии, предоставленной потребителям, то за 9 месяцев этого года он составил 237 067 мегаватт часов, что на 6% больше запланированного и на 9% больше, чем годом ранее. Связано это с более холодными погодными условиями.