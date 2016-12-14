В понедельник, 12 декабря, в Даугавпилсской городской думе Государственный центр донорства крови развернул передвижной донорский пункт. Среди работников Думы – немало доноров, есть такие, кто жертвует свою кровь несколько раз в год.

Выездной пункт — это не только возможность удобно, что называется без отрыва от производства, сделать благое дело, но и хороший повод вовлечь в донорское движение новых участников.

За 4 часа работы пункт обслужил 30 человек. По словам медиков, каждая взятая доза, а это 400 грамм крови, поможет спасти жизни троих пациентов. Таким образом, 90 человек получат шанс на выздоровление.

Выездные пункты донорства крови – явление не новое. Принимая во внимание наличие только одноразового оборудования, такой пункт можно разместить даже в автобусе, что в разы увеличивает возможности Центра. Удобство и профессионализм исполнения манипуляций работники Думы оценили на отлично.

Однако, оптимизма у медиков не много – количество доноров с каждым годом становится меньше.

Для улучшения ситуации с заготовкой крови инициатива трудовых коллективов, общественных организаций и других объединений граждан приобретает все большее значение. Именно на неравнодушных людей рассчитывают трансфузиологи, тем более, что моральное удовлетворение от осознания своего поступка порой значит больше, чем все остальные мотивирующие факторы, закрепленные на законодательном уровне.

Весной 2017 года выездной донорский пункта вновь приедет в Даугавпилсскую Думу.