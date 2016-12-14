- И чо это такое? - с изумлением вопросил святой Петр, разглядывая каракули на мятой бумажке.



- Рекомендация! - улыбаясь в усы, заискивающе шепнул мэр Янис Лачплесис, подглядывая чрез створки ворот в надежде разглядеть знакомые лица.

- Ты куда попал?! Какая такая рекомендация?! От кого?



- От «Латгальской партии»… набросал на листочке, пока к вам летел.



- Что набросал?



- Тезисы! Нашей партии! И ее лидера! И еще от него, то есть, от меня, лидера, лично вам стихотворное послание! Аккурат вот успел.



Петр натянул на нос очки, вздохнул и начал читать:



- «Сей раб Божий Янис...» Не понял я. Почему на негосударственном бумага составлена, на родном языке оно и проще?



- Дык ведь это ж так надо быть… Виноват! В общем, думал, что на русском солиднее будет. И потом, в такой дали-выси, кто его, этот латышский ведает? Латвию в Европе никто не знает…



- Ладно, грех небольшой, махнул головой Петр и продолжил: «Сей праведник…» Опять не понял! Я тебе что - избиратель?! Это я тут решаю - кто есть кто! Ты кому тут лапшу на уши вешаешь?!



Мэра закачало. Не удержав равновесие, улыбка качнулась и удрала.



- Дык ведь это ж…



- Не «дык ведь это ж…» - повторил Петр, копируя заикающегося мэра. - А держи ответ! - И продолжил: - «Благодаря мудрому руководству... Созданы рабочие места… Новые трамваи… Аэропорт... Тарифы на ТЭЦ-2… Весь город дружно отмечает 9 мая… Музей Шмаковки… Чего?! - выпучил глаза Петр. - Это кто такая - «Шмаковка»?..



Улыбка запрыгала.



- Ну да ладно, Бог с ней! Что там у нас по списку: никаких порочных связей с Леной Панкевичей… Ночи напролет без отдыха… Ну все ясно! - подытожил Петр. - Прямо праведник и мученик.



Улыбка мэра забралась на место.



- Только туфта это все! От первого слова до последнего! И это плохие для тебя новости. Не чесать надо языком, а каяться! Тебе ж еще при жизни советовали: «Покайся, пока не поздно!» Теперь, мужик: капут, крышка, в общем, конец! Бейгас!



Улыбка забилась в конвульсиях.



- По моей информации, мы имеем сплошь коррупцию, причем, везде: и в закупке трамваев, и на ТЭЦ-2, и в строительстве; знает небесная канцелярия и о Лене, и о проплаченных твоих путешествиях, и карманных, прости меня Господи, расходах, и о том, кого вы там с Леной с руки кормили. И о взятке в 200 тысяч докладная от Святого Духа имеется. И о безработице ведаем, и о закупке лимузина - все ведаем! Все Господь видит!.. И про 9 мая лучше б не говорил, не портил бы нервы: за срочность принятия поправок о запрете советской символики - кто в Сейме голосовал?!



Смотря сквозь Петра в щель ворот на резвящуюся на лужайке толпу, мэр, совсем не к месту, вдруг подумал о друзьях-сопартийцах. Вспомнились самые бойкие: Юрий Зайцев, Владислав Боярун и недавно примкнувший к его партии Николай Игнатьев. Мысли были не самые умные, но важные. «Интересно, Боярун ведь всем письма писал: и Меркель, и Обаме, и Трампу. Может, и Петру уже отписал? Зайцев на Теплосетях ничего не делать обучен, этот, небось, и в аду теплое местечко найдет. Игнатьев вот тоже полезным навыком владеет: кому-то ведь надо в небесные органы заявления на грешников строчить?..»



- Не о том ты думаешь, братец… - перебил мысль Петр. - Ну, прощай!



- Так ведь это не все! Вы, уважаемый, не все прочитали! - закатил глазки мэр.



Петр вновь разгладил листок.



- А, это… Басня что ли?



- Нет, гимн! Гимн во славу Царствия Небесного!



- Ишь ты, ну, так и быть… - еще раз вздохнул Петр и стал с выражением читать:



«Горжусь, что вдруг стал обитателем рая,

Тернист был мой путь, но осилил его!

Вступаю в ряды Христа - обещаю:

Достойным быть только его одного!»



Петр приспустил очки и внимательно посмотрел на мэра.



- Там припев еще! - не теряя надежды, завопил мэр.



- Ну, да… - кивнул Петр и продекларировал:



«Припев:

Славься Спаситель и мать Богородица,

Славься наш Петр, хранитель ключей!

Дух мой ничтожный к небу возносится

Под Петра ясны очи - и в свете лучей!»



***

Почувствовав, как облака уходят из под ног, мэр выхватил из рук Петра рекомендацию «Латгальской партии» и стал лихорадочно черкать на оборотной стороне листка. Писать о достижениях было поздно, мэр начал сразу со стихов.

Скоро облака кончились, где-то внизу появился Даугавпилс. Пролетев сквозь здание городской думы, мэр увидел внизу разверстую багровую пропасть. К этому времени у него сложилось:



«Познав всю ничтожность божественных сфер,

Сквозь дырку в земле прямо в ад я лечу!

К тебе низвергаюсь, мой друг, Люцифер!

Прижмусь, наконец, к родному плечу!»



