Более 120 человек пришли на Фестиваль нордической ходьбы. На этот фестиваль не нужно было наряжаться в вечерние костюмы и платья, ведь всем желающим предлагали посоревноваться в самом демократичном виде спорта - ходьбе с палками. Мероприятие организовала Латвийская ассоциация народного спорта.

Ходьба с палками - это эффективная тренировка, при которой задействованы почти все мышцы. Специалисты считают, что такие занятия примерно на 50 процентов эффективнее обычной прогулки. Но это только при условии, что все сделано правильно. Поэтому важно пройти инструктаж у опытного тренера. Пока опытные спортсмены преодолевали дистанцию в 5 километров, новички под руководством тренеров осваивали все тонкости скандинавской ходьбы. Таким спортом можно заниматься всей семьей, от малышей до бабушек и дедушек. Тем более что возможностей для такого активного досуга в городе много.



На сей раз в Даугавпилсе собрались любители этого вида спорта со всей Латгалии. Участники фестиваля рассказывали, что занятия расширяют и возможности для общения. К примеру, пенсионерки из Варкавы сначала просто прогуливались, а потом создали настоящую веселую команду, подготовили проект и закупили специальные палки.



С каждый годом растет популярность этого вида спорта. В следующем году в Латгалии пройдут Мировые игры по народным видам спорта.