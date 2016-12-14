Правительство уже в четвертый раз, теперь - до конца 2018 года, продлило срок, до которого самоуправлениям не выделяются целевые дотации на повышение зарплат социальным работникам.

Министерство благосостояния утверждает, что поддержка соцработников осуществляется другими способами - например, до 2023 года на 8,5 млн евро из госбюджета и фондов ЕС планируется осуществить различные меры по развитию социальной работы.

Выделение этих целевых дотаций было заморожено с 1 июля 2009 года в результате консолидации госбюджета.

Возобновить выплату целевых дотаций планировалось в 2013 году, но по просьбе Министерства благосостояния она была отложена сначала на год, затем - еще дважды.

По данным Латвийского союза самоуправлений, в 2015 году в муниципальных социальных службах работало 1258 работников, 357 из них специализировались на работе с семьями и детьми.

Как поясняет Минблаг, в декабре 2013 года правительство утвердило основные положения развития профессиональной социальной работы на 2014-2020 гг., предусматривающие намного более широкую поддержку государства, чем прежние целевые дотации.

Начиная с 2015 года реализуется проект Европейского социального фонда, предусматривающий до 2023 года осуществление различных мер по развитию социальной работы.