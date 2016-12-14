13 декабря в небольшом сквере на перекрёстке улиц 18 Новембра и Валкас работники предприятия «Labiekārtošana-D» установили высокую и пушистую ель. На время праздников эту площадку освободили от торговых мест, которые зимой не используются.

В будущем специалисты самоуправления планируют благоустроить эту территорию, а пока здесь будет находиться ёлочка, которая создаст для жителей Новостроения особую праздничную атмосферу. Ёлку украсят светящимися гирляндами, шарами и игрушками. Площадку вокруг ели общественные организации могут использовать для проведения рождественских мероприятий.