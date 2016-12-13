Ситуация с безработицей в Даугавпилсе с наступлением зимнего периода только ухудшается. По сравнению с октябрем, в ноябре уровень безработицы в Даугавпилсе вырос на 0,4% (и равняется 11,1%). В свою очередь в целом по Латгалии он повысился на 0,3% и составляет 17,6%.

Увеличение количества людей, оставшихся официально без работы, частично связано с сезонностью работ, на которых часть жителей была занята в летне-осенний период.

Так как вакантных рабочих мест в городе предлагается не очень много и преимущественно за небольшую зарплату, люди продолжают пытать счастья в других странах.