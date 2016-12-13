На днях в интернете появилось видео о том, как Даугавпилс готовится к зимним праздникам.

Надпись под видео роликом так и гласит: "На этот раз мы провели массовый Challenge в городе Даугавпилс. Суть данного видео в том, чтобы сплотить народ и показать как наш родной город готовится к Рождеству и Новому году. А как Ваш город готовится к зимним праздникам?". Авторам ролика удалось передать тот самый позитивный и беззаботный настрой, царящий перед Рождеством и Новым годом в любой стране. Как бы то ни было, люди всегда ждут этих праздников, и хоть не надолго отключаются от повседневных проблем и просто дарят свои тепло, любовь и заботу тем, кто рядом. С наступающими Рождеством и Новым годом вас!