Бюро внутренней безопасности (IDB) подозревая во взяточничестве задержадло двух представителей Государственной полиции (VP) Латгальского региона.

Должностные лица (работники дорожной полиции) принимали деньги от автоводителей, за неоформление административного протокола при нарушении правил дорожного движения.

К полицейским, во время криминального процесса, в качестве меры безопасности, применяется тюремное заключение.