Судебный процесс над 26-летним даугавпилчанином Артемом Скрипником в связи с его участием в вооруженном конфликте в Восточной Украине, скорее всего, может начаться в начале следующего года. Это будет первый случай, когда в Латвии будут судить за участие в военных действиях за границей. Об участии даугавпилчанина в конфликте не много информации, - пишет портал la.lv. В свою очередь другие латвийцы, воюющие на стороне пророссийских террористов, которые подробно хвастались своими "подвигами" в соцсетях, до сих пор находятся в розыске, и нет ясности, когда их призовут к ответственности.

Пока неизвестно, будет ли заседание суда по делу А. Скрипника открытым. Полиция безопасности ранее сообщала, что молодой человек участвовал в военном конфликте в Восточной Украине в середине 2014 года. Правда, ранее о его действиях в СМИ не было никакой информации, так же как и в украинской добровольческой организации "Миротворец", которая фиксирует имена и фамилии воюющих на стороне террористов и размещает их в свей базе, информации нет. На данный момент Артем Скрипник находится под арестом в Рижской Центральной тюрьме. Адвокат в апреле высказала свою версию: А. Скрипник в 2014 году поехал в так называемую Луганскую Народную республику для того, чтобы заниматься распределением гуманитарной помощи местным жителям. Одежду и другие вещи он собрал в Москве. В Восточной Украине Срипник был ранен в голову. По словам адвоката, остался шрам на голове, парализована левая часть тела, присутствует также потеря памяти.