В минувшую пятницу, 9 декабря, в Центре культуры Даугавпилсского края прошло торжественное мероприятие, посвящённое 25-й годовщине создания 34-го Артиллерийского батальона Земессардзе. Поздравить юбиляров приехали представители Национальных вооружённых сил (НВС), Латгальского региона Земессардзе, руководители подведомственных территорий – города Даугавпилса, Даугавпилсского и Илукстского краёв.

Закон «О Земессардзе Латвии» был принят в августе 1991 года. Документ определял эту структуру как добровольное военизированное общественное формирование самообороны. Наряду с выполнением военных и миротворческих функций стражи земли работают с молодёжью и активно помогают самоуправлениям в решении повседневных задач.



Среди ополченцев немало работников самоуправлений. Примечательно, что свои обязанности они выполняют в свободное от основной работы время. О становлении и буднях земессаргов напомнили фото- и видеоматериалы, а также воспоминания самих ветеранов. В честь знаменательной даты на древке флага закрепили очередную металлическую пластину – 25 лет 34-му Артиллерийскому батальону Земессардзе.



Сейчас в батальоне служит 421 боец, из них 46 – профессиональные военные, которые обеспечивают его работу. О популярности Земессардзе говорит растущее число новобранцев: в прошлом году присягу приняли 49 человек, а в этом – 75. К награде НВС Латвии Знак Почёта за усердие в военной службе представлен бывший начальник штаба батальона Оскарс Пурмалис. Главным достижение за 25 лет он считает тесное сотрудничество с самоуправлениями, полицией и погранохраной.

В общей сложности к юбилею наградами – медалями, грамотами и благодарностями отмечены 190 земессаргов. Как отметил мэр Даугавпилса Янис Лачплесис, 34-й Артиллерийский батальон Земессардзе является той надёжной опорой, которая позволяет городу и краю развиваться уверенно и стабильно.