9 декабря около 17:42 в Даугавпилсе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Мужчина 1952 г.р., управляя автомобилем марки PEUGEOT, наехал на пешехода (1959 г.р.), который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, без светоотражающих элементов на одежде и, возможно, в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший пешеход был доставлен в больницу.

10 декабря в 07:11 зафиксировано ДТП в Даугавпилсском крае в Науенской волости. Мужчина 1954 г.р., находясь за рулем тяжелого автомобиля VOLVO с полуприцепом, съехал с проезжей части и перевернулся. Водитель с тяжелыми травмами обратился в медицинское учреждение сообщила полиция.