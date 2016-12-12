В ноябре этого года городская дума объявила новый конкурс на вывоз мусора. В отличии от предыдущего конкурса, новый объявлен на рекордно длинный срок — 5 лет. Сумма тоже рекордная — 8 миллионов евро. Есть основания считать, что конкурс будет нелегким, а значит, летом город может ожидать новый мусорный коллапс.



За указанную сумму победитель конкурса будет обязан в течении 5 лет вывозить мусор от частных и многоквартирных домов, общественных организаций и предприятий, доставляя его на место хранения или переработки.



А мусора Даугавпилс производит внушительное количество. Так, согласно имеющимся в материалах конкурса данным, за 2015 год физические и юридические лица Даугавпилса произвели почти 220 тысяч кубометров мусора. В 2016 году, до 31 августа, количество мусора составило 159 тысяч кубометров. При этом, доля физических лиц (частных и многоквартирных домов) в этом объеме сравнительно мала — 24 тысячи кубометров в 2015 году и 16 тысяч кубометров за восемь месяцев 2016 года.



Согласно данным конкурса, в городе проживает 92 тысячи жителей, зарегистрированы 8300 предприятий.



По правилам Кабинета министров, победитель конкурса обязан вывозить мусор не реже 2 раз в неделю от многоквартирных домов, где менее 12 квартир; два раза в месяц от одно- или двухквартирного дома; четыре раза в неделю — от предприятий, чей бизнес связан с продажей продуктов питания; раз в неделю — от других предприятий или учреждений; один раз в месяц — от домов, где мусор собран в специальные маркированные мешки, где человек проживает один; каждый день — если емкости для сбора мусора у многоквартирного дома или предприятия расположены на красной линии.



Для претендентов выставлены несколько требований, в том числе, у претендента за три предыдущих года, а также за часть 2016 года средний объем переработанного мусора должен составлять не менее 10 000 тонн в год. Начать работу в Даугавпилсе победитель конкурса должен в мае 2017 года.



Как тут не вспомнить «мусорный коллапс», который охватил Даугавпилс в 2014 году, когда прежний оператор — Spec ATU сменился на Clean R. Летом 2014-го город оказался в буквальном смысле слова погребен под слоем мусора. Крысы, вороны и прочая живность, чья популяция напрямую зависит от количества мусора на улицах, видимо, мысленно благодарили нового оператора за заботу. Фотографии переполненных контейнеров с мусором обошли всю Латвию, сделав городу не лучшую рекламу для привлечения туристов.



Мнения властей города было различно — от полного игнорирования проблемы, до весьма циничных заявлений в духе «жители сами виноваты, что они мусорят». Впоследствии, ситуацию с вывозом мусора удалось более-менее стабилизировать. Правда, в адрес Clean R неоднократно раздавались критические замечания, которые, впрочем, особого эффекта не имели. То ли дело в соседнем Резекне, где Clean R, незадолго до даугавпилсского конкурса оперативно сменили на другого оператора — качество работы самоуправление не устроило. Даугавпилс, видимо, стилем работы Clean R остался вполне доволен.



Новый объявленный конкурс превышает предыдущий и по срокам, и по суммам. Рассмотрением заявок дума планировала заняться 16 декабря (предпочтение будет делаться, преимущественно, по самой низкой цене), однако уже сейчас конкурс приостановлен, поскольку были получены жалобы от двух фирм, очевидно, участвующих в конкурсе — Clean R и Jumis. Причина недовольства участников неизвестна, однако, нормальный ход конкурса эти жалобы уже затормозили. Учитывая сумму закупки и срок контракта, можно ожидать, что в этом конкурсе появится еще ни одна жалоба. Так что, до мая месяца, когда победитель конкурса должен приступить к работе, остается совсем немного времени. Хочется верить, что «мусорный коллапс» в Даугавпилсе не повторится этим летом.